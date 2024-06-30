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Что такое индивидуальный пенсионный коэффициент и как его определить?

Индивидуальный пенсионный коэффициент: что это и как его определить?

2:02
Страхование

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это показатель, от которого зависит размер пенсии.  Ещё его называют пенсионными баллами, это синонимы. 

ИПК начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат. 4 Чем выше заработная плата, тем больше ИПК будет начислено.

При назначении пенсии все начисленные ИПК складывают. Страховую пенсию по старости назначат, если набрано необходимое количество ИПК.

Общий размер страховой пенсии складывается из фиксированной части и стоимости всех накопленных ИПК. Стоимость одного коэффициента пересматривают каждый год. В 2024 году она составила 133,05 рубля.

Чтобы определить индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), можно использовать следующую формулу: 

ИПК = (ИПКс + ИПКн) × КвСП, где: 

ИПКс — индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды, имевшие место до 1 января 2015 года;

ИПКн — индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды, имевшие место с 1 января 2015, по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости;

КвСП — коэффициент повышения ИПК, применяется при отсрочке обращения за назначением страховой пенсии.

Величина ИПК за один календарный год зависит от суммы взносов, которые перечислил работодатель в Пенсионный фонд за работника. Её считают по формуле ИПК = (СВ / НСВ) × 10, где: 

СВ — это сумма страховых взносов, уплаченных работодателем;

НСВ — нормативный размер страховых взносов.

Узнать о количестве пенсионных баллов (ИПК) можно также в личном кабинете на сайте Социального фонда или на едином портале государственных услуг. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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