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Факторы, определяющие средний размер страховой пенсии

Как примерно определить средний размер страховой пенсии?

1:02
Страхование

Средний размер страховой пенсии зависит от следующих факторов:

Как примерно определить средний размер страховой пенсии?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Размер заработной платы. Чем больше человек зарабатывал, тем выше будет его пенсия. Значение имеет только официальная зарплата.

  1. Размер страхового стажа. В страховой стаж зачисляется не только время работы, но и другие периоды, за которые начисляются пенсионные баллы.
  2. Общая сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за весь трудовой стаж. ИПК — это баллы, которые государство начисляет человеку за каждый отработанный год.
  3. Стоимость ИПК в год выхода на пенсию. Она устанавливается государством и ежегодно индексируется.

Размер фиксированной части страховой пенсии на год выхода на пенсию. Это фиксированная доплата к трудовой пенсии, она не зависит от трудового стажа. 1
Также на средний размер страховой пенсии могут влиять региональные особенности и льготы для отдельных категорий населения

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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