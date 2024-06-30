Факторы, определяющие средний размер страховой пенсии

Как примерно определить средний размер страховой пенсии?

1:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Средний размер страховой пенсии зависит от следующих факторов:

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Размер заработной платы. Чем больше человек зарабатывал, тем выше будет его пенсия. Значение имеет только официальная зарплата.

Размер страхового стажа. В страховой стаж зачисляется не только время работы, но и другие периоды, за которые начисляются пенсионные баллы. Общая сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за весь трудовой стаж. ИПК — это баллы, которые государство начисляет человеку за каждый отработанный год. Стоимость ИПК в год выхода на пенсию. Она устанавливается государством и ежегодно индексируется.

Размер фиксированной части страховой пенсии на год выхода на пенсию. Это фиксированная доплата к трудовой пенсии, она не зависит от трудового стажа. 1

Также на средний размер страховой пенсии могут влиять региональные особенности и льготы для отдельных категорий населения