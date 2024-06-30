Нововведение 2025 года: пенсии работающих пенсионеров тоже индексируются

Индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих граждан:
Размер прибавки при равном стаже будет одинаковым.
База для индексации будет рассчитываться на основе размера пенсии с учётом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016–2024 годов.
Включение в пенсию индексации за предыдущие годы для работающих пенсионеров произойдёт после завершения ими трудовой деятельности.
Индексация будет проводиться дважды:
1 февраля — исходя из уровня инфляции.
1 апреля — страховая часть пенсии будет индексироваться по уровню доходов Социального фонда.
Также работающих пенсионеров ожидает ещё одно повышение с 1 августа — перерасчёт пенсий с учётом заработанных ими баллов. Августовская прибавка зависит от уровня зарплаты, но ограничена суммой в три пенсионных балла в год. Максимум, который смогут получить работающие пенсионеры, — это плюс 400 рублей в месяц.
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