Нововведение 2025 года: пенсии работающих пенсионеров тоже индексируются

Индексация страховых пенсий работающих пенсионеров: чего ждать от 2025 года?

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих граждан:

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, PDM

Размер прибавки при равном стаже будет одинаковым.

База для индексации будет рассчитываться на основе размера пенсии с учётом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016–2024 годов.

Включение в пенсию индексации за предыдущие годы для работающих пенсионеров произойдёт после завершения ими трудовой деятельности.

Индексация будет проводиться дважды:

1 февраля — исходя из уровня инфляции.

1 апреля — страховая часть пенсии будет индексироваться по уровню доходов Социального фонда.

Также работающих пенсионеров ожидает ещё одно повышение с 1 августа — перерасчёт пенсий с учётом заработанных ими баллов. Августовская прибавка зависит от уровня зарплаты, но ограничена суммой в три пенсионных балла в год. Максимум, который смогут получить работающие пенсионеры, — это плюс 400 рублей в месяц.