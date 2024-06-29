Планы по индексации страховых пенсий в 2025 году

В 2025 году индексация страховых пенсий в России будет проводиться два раза:
1 февраля — на 4%.
1 апреля — с «корректировкой» на 3,6%.
Это связано с завершением переходного периода, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определённый индекс, но не менее чем на тысячу рублей в год. После этого периода пенсии начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год.
Пока уровень индексации пенсий рассчитан в соответствии с базовым прогнозом по инфляции. Но в случае её изменения пенсии тоже могут пересчитать.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.