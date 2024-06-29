Планы по индексации страховых пенсий в 2025 году

Индексация страховых пенсий: чего ждать в 2025 году?

0:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2025 году индексация страховых пенсий в России будет проводиться два раза:

Фото: commons.wikimedia.org by Vitold Muratov, CC BY-SA 4.0

1 февраля — на 4%.

1 апреля — с «корректировкой» на 3,6%.

Это связано с завершением переходного периода, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определённый индекс, но не менее чем на тысячу рублей в год. После этого периода пенсии начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год.

Пока уровень индексации пенсий рассчитан в соответствии с базовым прогнозом по инфляции. Но в случае её изменения пенсии тоже могут пересчитать.