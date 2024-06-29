Какие убытки не возмещаются юридическим лицам по страхованию?

Страхование имущества необходимо на случай его повреждения или уничтожения в результате следующих страховых событий:
* пожара;
* стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения, ураганы, бури, цунами и другие природные явления;
* удара молнии;
* взрыва газа, котлов, машин и аппаратов;
* протечки воды из-за аварий в отопительных, водопроводных, противопожарных и канализационных системах, а также проникновения воды из соседних помещений;
* падения пилотируемых летательных объектов или их частей;
* боя стекол, витрин и других подобных ситуаций.
Кроме того, материальные ценности можно застраховать от кражи со взломом и других противоправных действий третьих лиц. Страхователь может выбрать, от каких рисков он хочет застраховаться: одного, нескольких или всех.
В результате страхового случая застрахованное имущество может быть:
* разрушено, что приводит к тотальному ущербу с технической или экономической точки зрения;
* повреждено, но его ремонт возможен и целесообразен с экономической точки зрения;
* утрачено, например, из-за кражи или пожара.
По договору страхования не возмещаются убытки, которые возникли в результате:
* преднамеренных действий или грубой неосторожности страхователя или его представителя;
* военных действий, внутренних беспорядков или землетрясений;
* воздействия атомной энергии.
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