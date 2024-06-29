Какие убытки не возмещаются юридическим лицам по страхованию?

1:30 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование имущества необходимо на случай его повреждения или уничтожения в результате следующих страховых событий:

Фото: commons.wikimedia.org by Photographer: C. Clark, CC0

* пожара;

* стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения, ураганы, бури, цунами и другие природные явления;

* удара молнии;

* взрыва газа, котлов, машин и аппаратов;

* протечки воды из-за аварий в отопительных, водопроводных, противопожарных и канализационных системах, а также проникновения воды из соседних помещений;

* падения пилотируемых летательных объектов или их частей;

* боя стекол, витрин и других подобных ситуаций.

Кроме того, материальные ценности можно застраховать от кражи со взломом и других противоправных действий третьих лиц. Страхователь может выбрать, от каких рисков он хочет застраховаться: одного, нескольких или всех.

В результате страхового случая застрахованное имущество может быть:

* разрушено, что приводит к тотальному ущербу с технической или экономической точки зрения;

* повреждено, но его ремонт возможен и целесообразен с экономической точки зрения;

* утрачено, например, из-за кражи или пожара.

По договору страхования не возмещаются убытки, которые возникли в результате:

* преднамеренных действий или грубой неосторожности страхователя или его представителя;

* военных действий, внутренних беспорядков или землетрясений;

* воздействия атомной энергии.