Страхование имущества юридических лиц

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование имущества юридических лиц позволяет защитить следующие объекты:

Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin, CC BY-SA 4.0

1. Здания производственного, административного, социально-культурного и общественного назначения;

2. Сооружения, такие как башни, мачты, агрегаты и другие производственно-технологические установки;

3. Отдельные помещения, включая цеха, лаборатории, кабинеты и другие;

4. Хозяйственные постройки, включая гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые площадки, ограждения и другие;

5. Инженерное и производственно-технологическое оборудование, включая коммуникации, системы, аппараты, станки, передаточные и силовые машины, а также другие механизмы и приспособления;

6. Инвентарь и технологическую оснастку;

7. Предметы интерьера и мебель;

8. Товарно-материальные ценности, такие как товары, сырье и материалы.

По желанию страхователя можно выбрать страхование только определённого вида имущества, например, зданий, или даже отдельных объектов, таких как конкретное здание.