Страхование имущества юридических лиц позволяет защитить следующие объекты:
1. Здания производственного, административного, социально-культурного и общественного назначения;
2. Сооружения, такие как башни, мачты, агрегаты и другие производственно-технологические установки;
3. Отдельные помещения, включая цеха, лаборатории, кабинеты и другие;
4. Хозяйственные постройки, включая гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые площадки, ограждения и другие;
5. Инженерное и производственно-технологическое оборудование, включая коммуникации, системы, аппараты, станки, передаточные и силовые машины, а также другие механизмы и приспособления;
6. Инвентарь и технологическую оснастку;
7. Предметы интерьера и мебель;
8. Товарно-материальные ценности, такие как товары, сырье и материалы.
По желанию страхователя можно выбрать страхование только определённого вида имущества, например, зданий, или даже отдельных объектов, таких как конкретное здание.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.