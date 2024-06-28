Новый указ Путина: участники СВО получат компенсации за приостановку пенсионных выплат

Путин подписал указ о доплате контрактникам СВО с 1 июля

1:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

Участники специальной операции, служившие или служащие по контракту и столкнувшиеся с приостановкой пенсионных выплат, будут получать ежемесячную компенсацию. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, бойцам СВО будет выплачиваться сумма, равная пенсии по выслуге лет. Указ распространяется на тех, кто заключил контракт с начала спецоперации, то есть с 24 февраля 2022 года. Это касается граждан, которые являются получателями пенсии за выслугу лет, но выплаты были приостановлены при поступлении на военную службу. Президент поручил устранить эту проблему, обеспечив выплату компенсации, равной сумме пенсии. Эта выплата будет добавлена к денежному довольствию военного, как указано в документе.

Особо отмечено, что при назначении компенсации будет учитываться инфляция, то есть все индексации пенсии после ее приостановления.

Указ также распространяется на тех, кто уже выведен из состава воинских частей, находится на лечении в госпитале, в командировке или в отпуске.

Президент поручил правительству РФ в течение двух месяцев определить порядок выплаты компенсации и её финансирование.

Указ вступает в силу с 1 июля 2024 года.