Нет скрытым ловушкам: россиян избавят от навязанных страховок при покупке товаров и услуг

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Навязывать россиянам платные страховки запретят законодательно

2:28
Страхование

Покупка билетов на поезд или самолет почти всегда сопровождается автоматическим включением стоимости страховки, как указывается уже при бронировании. Приобретение страховых полисов, оплата коммунальных услуг, оформление кредитов и даже визиты в поликлиники часто связаны с навязыванием платных услуг, даже когда по ОМС предусмотрены бесплатные анализы. В соответствии с предстоящими изменениями в Закон "О защите прав потребителей", разработанными по поручению правительства и направленными на запрет навязывания незапланированных покупок, ожидается изменение ситуации. "Парламентская газета" изучила этот документ.

Навязывать россиянам платные страховки запретят законодательно
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным ВЦИОМ, четыре из десяти россиян сталкивались с ситуациями, когда бесплатные по полису ОМС услуги предлагались за деньги. Например, УЗИ или гастроскопию предлагали сделать быстрее за дополнительную плату, несмотря на то, что они доступны бесплатно по ОМС.

В автосалонах при покупке авто в кредит стоимость может неожиданно увеличиться на 100 тысяч рублей из-за требований банка, указанных в мелком шрифте. Пенсионеры и малообеспеченные граждане особенно уязвимы перед такими методами, когда дополнительные услуги, такие как "телетрансляция" или "страхование", включаются в квитанции за коммунальные услуги без их согласия.

Онлайн-покупка билетов также включает автоматическое согласие на добровольное страхование, что ведет к ненужным переплатам. Эта практика, как отмечают разработчики законопроекта, является одной из наиболее распространенных и недобросовестных.

Новые поправки к Закону "О защите прав потребителей" теперь требуют письменного согласия потребителя на все дополнительные услуги, давая ему время и возможность тщательно обдумать своё решение. Продавец обязан будет доказать наличие такого согласия или обстоятельства, когда согласие не требуется.

Эффективность нововведений уже видна на примере банков, которые до недавнего времени автоматически навязывали клиентам страховку от партнёров при оформлении кредитов. Ситуация начала меняться прошлым летом после изменений в Закон "О потребительском кредите (займе)", запретивших банкам утверждать, что кредит невозможен без этих услуг, и увеличивших срок для отказа от них до 30 дней.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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