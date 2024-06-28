Банда автомошенников в Твери похитила у "Ингосстраха" более 4 миллионов рублей

Пятеро жителей Твери арестованы за мошенничество с автостраховкой

0:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Твери полиция арестовала пятерых местных жителей — их подозревают в мошенничестве с автостраховками, сообщают в пресс-службе Заволжского районного суда.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

По данным правоохранительных органов, группа из четверых мужчин и одной женщины инсценировала на дорогах ДТП, после чего обращалась в страховую компанию за выплатами. Чтобы суммы компенсаций были больше, аферисты использовали авто дорогих марок: BMW, Audi, Porsche, Mercedes. Подставной виновник ДТП передвигался на арендованном грузовике.

Следствие объединило 13 уголовных дел в одно производство. Сообщается, что мошенники причинили страховой компани "Ингосстрах" ущерб более чем на 4 миллиона рублей.