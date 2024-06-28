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Страхование жизни вместо счёта в банке: почему французы перестали доверять традиционным инвестициям

Во Франции страхование жизни стало самым популярным способом инвестиций

1:16
Страхование

Страхование жизни стало самым популярным способом инвестирования средств среди французов, как показывают данные за первые четыре месяца года. Инвестиции в полисы жизненного страхования увеличились на 12 миллиардов евро, сообщает Europe 1. Это наивысший показатель с 2016 года.

Опрос Cercle de l'épargne, результаты которого были опубликованы 27 июня, выявил, что в текущем году страхование жизни занимает первое место среди предпочтений французов в области финансовых инвестиций. Теперь этот инструмент обгоняет такие популярные финансовые продукты, как сберегательные счета Livret A и пенсионные сберегательные планы.

Арендная недвижимость, которая ранее возглавляла список, теперь опустилась на четвертое место. Французы предпочитают страхование жизни благодаря росту доходности еврофондов, представляющих безопасный сегмент этого вида страхования. С ослаблением инфляционного давления французы все больше ориентируются на долгосрочные инвестиции, выбирая страхование жизни как наиболее подходящий инструмент для накоплений, отмечает Europe 1.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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