Страхование жизни вместо счёта в банке: почему французы перестали доверять традиционным инвестициям

Во Франции страхование жизни стало самым популярным способом инвестиций

1:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование жизни стало самым популярным способом инвестирования средств среди французов, как показывают данные за первые четыре месяца года. Инвестиции в полисы жизненного страхования увеличились на 12 миллиардов евро, сообщает Europe 1. Это наивысший показатель с 2016 года.

Опрос Cercle de l'épargne, результаты которого были опубликованы 27 июня, выявил, что в текущем году страхование жизни занимает первое место среди предпочтений французов в области финансовых инвестиций. Теперь этот инструмент обгоняет такие популярные финансовые продукты, как сберегательные счета Livret A и пенсионные сберегательные планы.

Арендная недвижимость, которая ранее возглавляла список, теперь опустилась на четвертое место. Французы предпочитают страхование жизни благодаря росту доходности еврофондов, представляющих безопасный сегмент этого вида страхования. С ослаблением инфляционного давления французы все больше ориентируются на долгосрочные инвестиции, выбирая страхование жизни как наиболее подходящий инструмент для накоплений, отмечает Europe 1.