В Иркутске — семья, в Кирове — достаток: о чём мечтает молодёжь в разных регионах

Исследование: достаток, любовь и семья остаются приоритетами молодёжи

2:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

По данным исследования, проведённого "СберСтрахованием жизни" накануне Дня молодёжи, в топ-3 желаний российской молодежи входят стремление к достатку, любовь и создание семьи. При этом половина молодых людей до 35 лет выразила готовность копить, в среднем откладывая 15% от своего месячного дохода.

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В 2024 году желание жить в достатке и свободно распоряжаться финансами стало приоритетом для 57% молодых россиян. На втором месте оказалось желание встретить настоящую любовь (55%), а на третьем — создать семью (42%). Интересно, что мужчины в большей степени ориентированы на финансовое благополучие (81%), тогда как женщины чаще мечтают о семье (58%).

Статистика показывает, что в городах Владивосток, Киров, Тольятти и Новокузнецк особенно высок процент людей, стремящихся к материальному благополучию, в то время как в Иркутске, Волгограде и Астрахани многие мечтают о создании семьи.

Также 33% молодых людей выразили желание иметь собственное жильё, 18% — сохранить хорошее здоровье, 9% планируют начать свой бизнес, а 8% ищут хорошую работу. Жители Кемерова, Новокузнецка и Севастополя лидируют по размеру накоплений, откладывая по 21% своего дохода.

Для формирования сбережений молодёжь использует разные финансовые инструменты, в том числе депозиты (83%), инвестиции в ценные бумаги (4%) и антиквариат (3%).

В Москве, Владивостоке и Краснодаре молодежь чаще всего регулярно откладывает деньги. Заметный рост средней суммы желаемых накоплений также был отмечен: если в прошлом году она составляла 1,12 млн рублей, то теперь — 2,31 млн рублей, с максимальными показателями в Москве и Санкт-Петербурге.

Исследование проводилось в июне 2024 года среди молодежи в 37 крупных российских городах.