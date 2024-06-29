"Басков" держат ниже плинтуса: кузбасский страховщик не в фаворе у "АКРА"

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

АКРА подтвердило рейтинг АО "БАСК" на уровне ВВВ-(RU).

Фото: unsplash.com by Lily & Moon / Tom Pumford, PDM

Кредитный рейтинг АО СК "БАСК" определяется средним финансовым профилем и удовлетворительными оценками бизнес-профиля и качества управления. АО СК "БАСК" — универсальная региональная страховая компания, созданная в 1993 году для страхования имущественных и корпоративных рисков в угольной отрасли Кузбасса. Приоритетными направлениями деятельности компании являются добровольное медицинское страхование и ОСАГО.

Удовлетворительный бизнес-профиль определяется комбинацией оценок положения на российском страховом рынке и операционных показателей. Показатели диверсификации каналов продаж и клиентской базы оцениваются как средние. Основными клиентами компании являются горнодобывающие и металлургические предприятия, сотрудники предприятий Кузбасса, Южного Урала, Восточной Сибири и жители регионов присутствия компании. Продажи страховых продуктов осуществляются напрямую компанией и через агентов. Качество продуктового ряда оценивается на уровне ниже среднего из-за преобладания отдельных видов страхования в портфеле компании.

Оценка операционных показателей компании умеренно слабая из-за высокого уровня комбинированного коэффициента убыточности.