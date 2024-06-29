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Генпрокурор в ярости: бюрократы саботируют страховые выплаты участникам СВО

0:49
Страхование

Генпрокурор Игорь Краснов приказал не допускать проволочек в страховых выплатах участникам СВО.

Генпрокурор в ярости: бюрократы саботируют страховые выплаты участникам СВО
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), CC BY 4.0

"Главный военный прокурор разберётся в причинах волокиты со стороны органов военного управления и примет самые жёсткие меры. Я поручил мне лично доложить, и я приму самые жёсткие меры в ближайшее время", — сказал Краснов в ходе личного приёма граждан в Хабаровске. Об этом пишет "Интерфакс".

Он подчеркнул, что нельзя допускать волокиты и бюрократии в вопросах соблюдения прав участников специальной военной операции. Игорь Краснов поручил прокурору края провести комплексную проверку исполнения законодательства при оказании мер поддержки как тем, кто обращался на приём, так и другим гражданам этой категории.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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