Дочка "Ингосстраха" лишилась...лицензии

0:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

Дочерняя компания "Ингосстраха" лишилась лицензии на страховую деятельность. Это решение было принято из-за того, что страховая компания "Ингосстрах-М" отказалась от осуществления деятельности, предусмотренной её лицензией. Соответствующее заявление компания подала 1 апреля 2024 года, как следует из приказа Центрального банка.

Фото: flickr.com by Сара Джонсон, CC BY 2.0

В приказе говорится: "Отозвать лицензию от 11 мая 2021 года СЛ № 3837 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-М".

Компания "Ингосстрах-М" занималась обязательным медицинским страхованием на территории 20 субъектов Российской Федерации. Её клиенты могли воспользоваться услугами более чем в 500 офисах.