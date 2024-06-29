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Новый закон для страховщиков: они обязаны будут давать заключение не позднее, чем через 15 дней

Страховым компаниям дали 15 суток для ответов на обращения граждан

1:03
Страхование

Страховщик должен будет отвечать на обращение страхователей не позднее, чем через 15 дней. В некоторых случаях этот срок могут продлить еще на 10 рабочих дней.

Страховым компаниям дали 15 суток для ответов на обращения граждан
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

"Если человек напишет обращение в Банк России, оно будет направлено для рассмотрения в ту финансовую организацию, на которую он жалуется. Это произойдет в течение 7 рабочих дней с момента регистрации обращения. В таком случае финансовая организация должна будет разобраться в проблеме, устранить возможные нарушения и ответить заявителю, а копию ответа направить регулятору. Если этого не произойдет или заявитель не согласится с ответом и сочтет, что нарушение не устранено, Банк России рассмотрит обращение самостоятельно", — сообщает Банк России.

Регулятор считает, что новый закон поможет сократить сроки рассмотрения жалоб и ускорит процесс исправления допущенных нарушений. Кроме того, он повысит ответственность финансовых организаций.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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