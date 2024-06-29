Страховщики Коми инвестируют в медицину

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ГК "Мать и дитя" приобрела клинику "Росгосстраха" в Сыктывкаре.

ГК "МД Медикал Груп" приобрела клинику "РГС-Мед" в Сыктывкаре за 25 млн рублей у ПАО СК "Росгосстрах". "Росгосстрах" не является профильным в управлении медицинскими учреждениями, но планирует продолжить сотрудничество с клиникой. Новый владелец планирует добавить свои компетенции и внедрить услугу ЭКО. В клинике уже работают специалисты различных направлений, включая репродуктивные технологии. Клиника оснащена кабинетами физиотерапии, эндоскопии, ультразвуковой и функциональной диагностики, а также лабораторией.

ООО "РГС-Мед" зарегистрировано в Республике Коми с 2004 года, а с 2016 года основным бенефициаром является ПАО СК "Росгосстрах".

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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