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Вот это страховочка! 4,5 триллиона: кто получит такой куш?

1:22
Страхование

"СОГАЗ" застрахует имущество "Россетей" на 4,5 трлн р.

Вот это страховочка! 4,5 триллиона: кто получит такой куш?
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Веселков, CC BY-SA 3.0

"СОГАЗ" выиграл конкурс по страхованию имущества ПАО "Федеральная сетевая компания — Россети". Цена контракта составила 1,6 млрд р., страховая сумма — 4,5 трлн р.

Помимо победителя в конкурсе участвовали страховые компании "КПСК" и "Сбербанк Страхование". Заявка "Ингосстраха" была отклонена. Организатором закупки выступало АО "Россети Центр закупок". Договор вступит в силу с момента его подписания и будет действовать до 30 сентября 2025 года. Страхование действует в отношении объектов основных средств и объектов незавершенного строительства. Страховой защитой будут обеспечены подстанции, энергетическое оборудование и линии электропередачи. Территория страхования — Российская Федерация, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Имущество должно быть застраховано на случай гибели или повреждения в результате любого воздействия.

Страховая сумма по всему имуществу устанавливается в размере не более 4,52 трлн р.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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