Верховный суд пересмотрел страховые правила КАСКО

0:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пленум Верховного суда раскритиковал определение стоимости годных остатков по каско на аукционе.

Верховный суд выступил против определения стоимости авто после "тотала" через наиболее высокую цену на аукционе. Последствиями могут стать рост убыточности каско и подорожание полисов. Верховный суд не разобрался в сути проблемы и встал на сторону страховых мошенников.

Страховое сообщество не прочь большего распространения аукционов и в ОСАГО. Верховный суд неоднократно обращал внимание, что специализированные торги - это не лучший способ определения стоимости годных остатков. Аукционный метод позволяет потребителю продать остатки авто по более высокой стоимости.

Позиция Пленума ущемляет интересы страховых компаний и может способствовать росту убыточности.