Упавшие деревья и выезд на встречку: ураган "Эдгар" в Москве повредил десятки автомобилей

"Согласие": выплаты водителям после урагана Эдгар доходят до 1,2 млн рублей

В результате урагана "Эдгар", обрушившегося на Московский регион 20 июня, страховая компания "Согласие" получила 32 заявления от автомобилистов о повреждениях их транспортных средств. Самый значительный ущерб был зарегистрирован в Москве: на автомобиль Audi Q7, припаркованный на улице Расковой, упало дерево, повредив крышу и стекла машины. По предварительным оценкам, ущерб составляет около 1,2 млн рублей.

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Другие случаи также привели к значительным повреждениям. На улице Енисейской в Москве на Skoda Kodiaq упало дерево, причинив ущерб на сумму примерно 870 тыс. рублей. В Подмосковье на движущийся по трассе Nissan Murano также рухнуло дерево, повредив крышу, багажник, дверь, фару и ветровое стекло, что привело к убыткам более 580 тыс. рублей.

Плохая видимость во время ливня стала причиной аварии с участием Ford Focus, когда водитель выехал на встречную полосу. Ремонт поврежденного крыла и фары обойдется примерно в 38 тыс. рублей. Также из-за дождя в Москве был затоплен Mercedes-Benz E 220D, в результате чего пострадали электроника и центральный замок автомобиля; ущерб от этого инцидента будет оценен позднее.

В Москве и Подмосковье, где было зарегистрировано большинство происшествий, ураган привел к повреждениям автомобилей не только из-за упавших деревьев и веток, но и из-за оторванных ветром частей ограждений и облицовки зданий. Один из наиболее необычных случаев произошел на Дмитровском шоссе, где на припаркованный Mercedes-Benz GLA 200 упали оконные стекла, выбитые из квартиры во время урагана.