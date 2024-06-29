Всё, что нужно знать о страховании жилой недвижимости

Ликбез по страхованию жилья

6:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

Чтобы защитить своё имущество от уничтожения или повреждения, можно принять меры предосторожности. Например, установить:

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- противовзломные устройства на окна и двери квартир, которые находятся на первом этаже;

- предохранители, чтобы избежать ущерба от перенапряжения в сети из-за удара молнии;

- приборы автоматического отключения подачи воды;

- сигнализаторы дыма и нагрева и т. д.

Однако эти меры помогут только частично снизить риски или уменьшить ущерб. Значительная часть рисков всё равно останется.

Многие люди страхуют свои квартиры, дома, коттеджи, дачи, подсобные строения и транспортные средства. Это требование банков, которые выдают ипотечные кредиты.

Объектами страхования имущества физических лиц являются:

- жилые дома;

- квартиры;

- садовые домики;

- дачи;

- хозяйственные постройки, которые имеют стены и крышу.

Не страхуются строения, которые находятся в зоне обвалов и оползней, а также ветхие постройки и строения, которые используются не по назначению или не обеспечены надлежащим присмотром.

Имущество физических лиц можно застраховать от различных рисков:

- уничтожения или повреждения в результате пожара;

- стихийных бедствий;

- противоправных действий третьих лиц;

- аварий и т. д.

Страхователь может выбрать, от каких именно рисков будет застраховано его имущество.

Можно застраховать все строения на участке или только часть дома, если она принадлежит вам. Страховая сумма будет рассчитываться в зависимости от стоимости всего строения.

Если что-то случится, то размер ущерба будет определять страховая компания. Она учтет документы от гидрометеослужбы, пожарного надзора, полиции и других органов о том, где, когда и почему произошло уничтожение или повреждение имущества.

Если строение полностью уничтожено, то ущербом будет считаться его стоимость. Из этой суммы вычтут стоимость тех элементов, которые не пострадали и могут быть использованы для нового строительства, например, фундамента.

Если строение повреждено, то ущерб будет равен затратам на его восстановление, но не более страховой стоимости строения.

При страховании квартир объектом считаются жилые помещения: отдельная квартира, комната или комнаты в коммунальной квартире. При этом страховая защита не распространяется на аварийное жильё и помещения с физическим износом более 60%.

Страхование квартир проводится от широкого круга событий, включая убытки от противоправных действий третьих лиц. Если квартира полностью разрушена, то страхователь получает возмещение в размере рыночной стоимости квартиры или новое жильё. Если квартира повреждена, то ущербом считается стоимость её ремонта.

Страхование квартир активно используется при ипотечном кредитовании, то есть кредитовании под залог приобретаемого жилья. Согласно условиям ипотечного кредитования, заёмщик обязан за свой счёт застраховать приобретаемую квартиру от уничтожения и повреждения.

Заключение договора страхования домашнего имущества позволяет передать риск его гибели или повреждения страховой компании. В случае наступления страхового события она возместит возникший ущерб в пределах предоставленного страхового покрытия.

Часто страховые компании расширяют объём стандартного страхового покрытия, включая в договор различные оговорки и увеличивая перечень рисков, в результате реализации которых может быть нанесён вред домашнему имуществу. Например, за счёт включения оговорки о страховании ущербов в результате боя оконного стекла в частных домах и квартирах, а также стеклянных частей мебели.

Страхование строений проводится на добровольной основе. Объектами страхования являются жилые дома, садовые домики, дачи, хозяйственные постройки, поставленные на постоянное место и имеющие стены и крышу. Они должны быть возведены на земельных участках, расположенных в населённых пунктах или на земельных участках, отведённых под коллективные сады и огороды граждан.

Для заключения договоров страхования используется оценка строений. Каждая доля строений, разделённых между совладельцами по физическим долям, оценивается раздельно. В соответствии с оценкой долей устанавливаются страховые суммы, исчисляются и взимаются страховые платежи. При повреждении или уничтожении строений страховое возмещение определяется исходя из страховой суммы и степени повреждения каждой их доли. Страховое возмещение выплачивается только тем, кто заключил договор добровольного страхования принадлежащей ему доли строения.

Для оперативного и качественного выполнения работ по оценке строений страховщики используют оценочные нормы. На каждый вид построек существует несколько оценочных норм, соответствующих различным типам указанных видов построек.

При страховании строений, переданных в аренду или сданных в наём, в случае наступления страхового события по вине арендатора или другого лица страховое возмещение выплачивается страхователю, а к виновному предъявляется регрессивный иск на сумму выплаченного страхового возмещения в установленном порядке.

Страхователь обязан в течение суток заявить страховщику о наступлении страхового события. При получении заявления страховая компания проводит проверку по факту наступления страхового случая. Если факт подтверждён, то страховые органы обязаны выплатить страховое возмещение в месячный срок со дня получения заявления об уничтожении или повреждении строения. Претензии граждан, вытекающие из договора страхования строений, рассматриваются страховщиком, а в случае необходимости — судом.