Факторы начисления скидок при страховании

0:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

В страховании от огня и сопутствующих рисков страховое покрытие может быть базовым (стандартным), расширенным и по дополнительным опасностям. Это позволяет применять различные системы скидок и надбавок.

Фото: commons.wikimedia by Татарасени, CC BY-SA 4.0

На применение скидок влияют следующие факторы:

1. Наличие необходимого оборудования для обнаружения и сообщения о пожаре.

2. Наличие оборудования и средств для тушения пожара.

3. Возможность организации территории для временного производства в случае перерыва в процессе производства.

4. Наличие и размер применяемой франшизы.

5. Благоприятная история убытков за последние пять страховых лет.

6. Технические и технологические особенности объектов, принимаемых на страхование, особенно зданий.