Факторы начисления скидок при страховании

В страховании от огня и сопутствующих рисков страховое покрытие может быть базовым (стандартным), расширенным и по дополнительным опасностям. Это позволяет применять различные системы скидок и надбавок.
На применение скидок влияют следующие факторы:
1. Наличие необходимого оборудования для обнаружения и сообщения о пожаре.
2. Наличие оборудования и средств для тушения пожара.
3. Возможность организации территории для временного производства в случае перерыва в процессе производства.
4. Наличие и размер применяемой франшизы.
5. Благоприятная история убытков за последние пять страховых лет.
6. Технические и технологические особенности объектов, принимаемых на страхование, особенно зданий.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.