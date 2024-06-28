Повредили авто на подземной парковке: как получить компенсацию по ОСАГО и каско

"Согласие": ДТП на подземной парковке входит в покрытие ОСАГО

1:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Полисы ОСАГО охватывают ДТП, происходящие на подземных парковках торговых центров и в жилых комплексах, а также ущерб имуществу, рассказали в СК "Согласие".

Фото: freepik.com by frimufilms, PDM

Однако ОСАГО не предусматривает возмещение ущерба в случае повреждений автомобиля, вызванных закрывающимся шлагбаумом. В таких ситуациях выплата может быть предоставлена по каско, если соответствующее условие включено в договор со страховщиком.

Как уточняет страховщик, паркинг, согласно правилам дорожного движения, классифицируется как прилегающая территория и не является частью дороги. В рамках ОСАГО, столкновения с другими транспортными средствами на такой территории рассматриваются как страховые случаи для владельца автомобиля, а ущерб, причиненный имуществу (например, паркингу) – для его владельца. Тем не менее, ущерб от шлагбаумов, падающих вывесок и других предметов по ОСАГО владельцу автомобиля не компенсируется.

В отличие от ОСАГО, страховка каско покрывает все происшествия на паркинге, предусмотренные договором, включая ДТП, вандализм, пожары или падение предметов.

Специалисты отметили, что ДТП на паркингах оформляются стандартным образом.

По статистике "Согласия", на паркингах машины часто повреждаются о колонны или перегородки. Реже происходят инциденты с закрывающимися шлагбаумами. Так, в этом году был зафиксирован случай, когда шлагбаум упал на минивэн Mercedes-Benz V-Klasse, что привело к выплате по полису каско в размере почти 310 тысяч рублей, рассказали в "Согласии".