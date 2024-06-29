Что такое скользящее страхование?

0:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Скользящее страхование — это вид страхования, при котором страховая сумма изменяется в течение срока действия договора страхования. Обычно она привязывается к стоимости объекта страхования или к сумме непогашенной задолженности.

Фото: vk.com/ruskating by Мария Евтеева, PDM

В скользящем страховании страховая сумма уменьшается по мере погашения долга заёмщиком перед кредитором. Это позволяет снизить стоимость страховки для заёмщика и обеспечить защиту кредитора от риска невозврата кредита.

Скользящее страхование может применяться в различных областях, таких как страхование кредитов, имущества, грузов и других объектов. Оно позволяет более точно учитывать изменения стоимости страхуемых объектов и обеспечивать эффективную защиту интересов всех сторон сделки.