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Что такое скользящее страхование?

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Страхование

Скользящее страхование — это вид страхования, при котором страховая сумма изменяется в течение срока действия договора страхования. Обычно она привязывается к стоимости объекта страхования или к сумме непогашенной задолженности.

Что такое скользящее страхование?
Фото: vk.com/ruskating by Мария Евтеева, PDM

В скользящем страховании страховая сумма уменьшается по мере погашения долга заёмщиком перед кредитором. Это позволяет снизить стоимость страховки для заёмщика и обеспечить защиту кредитора от риска невозврата кредита.

Скользящее страхование может применяться в различных областях, таких как страхование кредитов, имущества, грузов и других объектов. Оно позволяет более точно учитывать изменения стоимости страхуемых объектов и обеспечивать эффективную защиту интересов всех сторон сделки.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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