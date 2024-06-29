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Определение страховой стоимости ТНП

1:57
Страхование

Страховая стоимость товаров, которые производит страхователь и которыми он торгует, а также сырья и натуральных продуктов — это сумма, необходимая для приобретения имущества того же вида и качества.

Существуют различные варианты полисов страхования имущества от огня и связанных с ним опасностей:

1. Страхование по фактической стоимости, то есть по цене восстановления (покупки или замены) по наименьшей оценке, полученной из разницы между старой и новой средней стоимостью. Для зданий страховая стоимость определяется как обычная стоимость строительства для определённых условий, местности и времени, за вычетом суммы, соответствующей степени износа и техническому состоянию здания.

2. Страхование на основе восстановительной стоимости — в промышленности, торговле и других сферах объекты имущества принимаются на страхование без вычета степени износа. В случае ущерба страхователь получает возмещение не только за фактическую стоимость имущества, но и за те расходы, которые превышают эту стоимость и связаны с транспортировкой, таможенной очисткой, монтажом и наладкой оборудования.

3. Страхование на основе рыночной стоимости — для готовой продукции, проданной по фиксированной цене. Страховая стоимость определяется как согласованная цена контракта за вычетом сэкономленных затрат (транспортных, накладных расходов и т. п.) в результате непоставки.

4. Особые варианты страхования: страховая стоимость всегда должна соответствовать стоимости застрахованного имущества:

— скользящее страхование по восстановительной стоимости;

— страхование на основе оговорки о дополнительной выплате в случае повышения стоимости объекта в течение периода действия договора страхования;

— страхование по товарным остаткам.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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