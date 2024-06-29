Как определяется страховая стоимость оборудования?

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая стоимость технического и коммерческого оборудования предприятия, а также других предметов, находящихся на его территории, определяется следующим образом:

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1. Восстановительная стоимость — это сумма, необходимая для приобретения имущества того же вида, количества и качества или для его изготовления. При этом учитывается наименьшая из двух сумм: рыночная стоимость нового имущества или стоимость его изготовления.

2. Действительная стоимость. Если она составляет менее 40% восстановительной стоимости или если договор страхования предусматривает страхование только на основе действительной стоимости, то действительная стоимость рассчитывается как восстановительная стоимость имущества за вычетом его износа.

3. Общая стоимость. Если имущество в целом не пригодно для использования по своему назначению, но всё ещё используется страхователем, то общая стоимость — это максимально возможная цена реализации имущества в данной местности и в данный момент времени.