Как определяется страховая стоимость зданий?

Определение страховой стоимости является ключевым моментом в страховании имущества. Страховая стоимость зданий может быть рассчитана следующим образом:
а) восстановительной стоимостью объекта является стоимость нового строительства в данной местности, включая расходы на архитектурные и конструкторские работы, а также планирование здания;
б) действительной стоимостью, которая составляет менее 50% от восстановительной стоимости, или если страхование осуществляется только на основе действительной стоимости. В этом случае действительная стоимость равна восстановительной стоимости здания, уменьшенной на долю соответствующего износа;
в) общей (рыночной) стоимостью, если здание подлежит сносу или обесценилось. Обесценение может произойти, например, когда здание в целом непригодно для использования по своему назначению, но всё ещё используется страхователем.
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