Как определяется страховая стоимость зданий?

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Определение страховой стоимости является ключевым моментом в страховании имущества. Страховая стоимость зданий может быть рассчитана следующим образом:

Фото: commons.wikimedia.org by Хомутский, CC BY-SA 4.0

а) восстановительной стоимостью объекта является стоимость нового строительства в данной местности, включая расходы на архитектурные и конструкторские работы, а также планирование здания;

б) действительной стоимостью, которая составляет менее 50% от восстановительной стоимости, или если страхование осуществляется только на основе действительной стоимости. В этом случае действительная стоимость равна восстановительной стоимости здания, уменьшенной на долю соответствующего износа;

в) общей (рыночной) стоимостью, если здание подлежит сносу или обесценилось. Обесценение может произойти, например, когда здание в целом непригодно для использования по своему назначению, но всё ещё используется страхователем.