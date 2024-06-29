В каком случае страховщик имеет право отказа в выплате?

После того как страхователь уведомил страховщика о наступлении страхового случая и предоставил дополнительную информацию и документы, подтверждающие факт реализации страхового риска, страховщик обязан выполнить свои обязательства по договору страхования.
Однако страховщик может отказать в выплате страхового возмещения в следующих случаях:
1. На момент страхового случая договор страхования ещё не вступил в силу или уже прекратил своё действие.
2. Событие, о котором идёт речь, не является страховым случаем.
3. Похищенное имущество не считается домашним.
4. О похищении не было заявлено в полицию.
5. Заявление было подано позже трёх дней с момента наступления страхового случая.
6. Ущерб, причинённый имуществу, был полностью возмещён лицом, причинившим вред.
7. Страховой случай произошёл из-за самогоноварения.
8. Страховой случай стал результатом умышленных действий.
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