В каком случае страховщик имеет право отказа в выплате?

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

После того как страхователь уведомил страховщика о наступлении страхового случая и предоставил дополнительную информацию и документы, подтверждающие факт реализации страхового риска, страховщик обязан выполнить свои обязательства по договору страхования.

Фото: Собственная работа by Брайан Стэнсберри, CC BY 3.0

Однако страховщик может отказать в выплате страхового возмещения в следующих случаях:

1. На момент страхового случая договор страхования ещё не вступил в силу или уже прекратил своё действие.

2. Событие, о котором идёт речь, не является страховым случаем.

3. Похищенное имущество не считается домашним.

4. О похищении не было заявлено в полицию.

5. Заявление было подано позже трёх дней с момента наступления страхового случая.

6. Ущерб, причинённый имуществу, был полностью возмещён лицом, причинившим вред.

7. Страховой случай произошёл из-за самогоноварения.

8. Страховой случай стал результатом умышленных действий.