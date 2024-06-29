Когда заключается страхование на неполную стоимость?

Договоры страхования на неполную стоимость позволяют предприятиям застраховать своё имущество от краж со взломом, затоплений и стихийных бедствий. При этом страхователь может выбрать, какое именно оборудование и товары он хочет застраховать, и указать только их часть от полной стоимости.
В заявлении о заключении договора страхования и страховом свидетельстве обязательно указываются полная стоимость застрахованных предметов и страховая сумма — часть полной стоимости, на которую осуществляется страхование. Эта согласованная страховая сумма определяет лимит ответственности страховщика в случае наступления страхового случая.
Страховое возмещение будет выплачено только в пределах согласованной страховой суммы.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.