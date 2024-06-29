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Что такое страхование по первому риску?

Страхование

Страхование по первому риску — это вид страхования, при котором страховая компания выплачивает возмещение в пределах согласованной страховой суммы в случае наступления страхового случая.

Что такое страхование по первому риску?
Фото: pixabay.com by aebopleidingen, CC0

Оговорка об отказе от учёта недострахования включается в договор страхования по заявлению страхователя. В стандартном заявлении о заключении договора страхования чётко указано, что страхователю предоставляется такая возможность.

Таким образом, в этом виде страхования устанавливается верхний предел страхового возмещения, который называется "первым риском" или согласованной страховой суммой. Страховая компания покрывает "первый риск" полностью, без учёта недострахования. На этом ответственность страховщика заканчивается.

"Второй риск" в страховании по первому риску — это сумма ущерба, превышающая лимит ответственности страховой компании. Страхователь покрывает этот риск самостоятельно или может частично застраховать его. Если страховая компания застраховала "второй риск", она несёт ответственность только в части превышения суммы ущерба над страховой суммой по договору страхования первого риска.

Страхование по первому риску используется в тех случаях, когда сложно определить стоимость застрахованного предмета. Например, этот вид страхования распространён в страховании ответственности.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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