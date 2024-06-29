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Что такое неполное страхование?

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Страхование

Неполное страхование — это ситуация, когда на момент наступления страхового случая страховая сумма становится меньше страховой стоимости имущества.

Что такое неполное страхование?
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Такое положение дел может возникнуть в следующих случаях:

* Если страховая сумма была занижена с самого начала и не соответствовала реальной стоимости имущества.

* Если в течение действия договора страхования страховая стоимость имущества увеличилась, например, за счёт покупки новых предметов.

* Если стоимость имущества возросла из-за роста цен.

В случае неполного страхования страхователь не доплачивает страховщику страховые взносы, поскольку они были рассчитаны исходя из заниженной суммы. Поэтому, если страховой случай всё же происходит, страховщик обязан возместить страхователю только часть убытков, пропорционально соотношению страховой суммы и реальной стоимости имущества. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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