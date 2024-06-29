Как определяется страховая стоимость?

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование на полную стоимость предполагает, что согласованная в договоре страхования сумма равна страховой стоимости имущества. Только в этом случае у страхователя есть полноценная страховая защита.

Страховая сумма является основой для расчёта страховой премии. От её величины зависит размер страховых взносов, которые страхователь должен оплатить за предоставление страховых услуг.

Если страховая сумма превышает страховую стоимость имущества, говорят о страховании сверх страховой стоимости. В таком случае каждая из сторон договора может потребовать немедленного устранения диспропорции путём уменьшения страховой суммы и соответствующего снижения страховых взносов. При наступлении страхового случая страховое возмещение выплачивается только в пределах страховой стоимости.

Если страхователь умышленно завысил страховую сумму с целью неправомерного обогащения, договор страхования признаётся ничтожным. Бремя доказывания наличия у страхователя умысла лежит на страховщике. Последний вправе требовать от страхователя уплаты страховых взносов до конца периода страхования, в котором узнал о недобросовестных намерениях страхователя.