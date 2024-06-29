Что понимается как объект имущественного страхования?

Объектом имущественного страхования могут быть не только отдельные предметы, но и их группы. Под группой мы понимаем большое количество движимых предметов, которые используются для одной цели и в обороте рассматриваются как единое целое. Обычно такие группы предметов называют одним термином. Примерами таких групп могут служить товарные склады, производственное оборудование и домашнее имущество. Когда мы страхуем группу предметов, мы страхуем каждый предмет, входящий в эту группу.
При договоре страхования страхуется предмет в его имеющейся на момент договора комплектации.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.