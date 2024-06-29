Что понимается как объект имущественного страхования?

0:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Объектом имущественного страхования могут быть не только отдельные предметы, но и их группы. Под группой мы понимаем большое количество движимых предметов, которые используются для одной цели и в обороте рассматриваются как единое целое. Обычно такие группы предметов называют одним термином. Примерами таких групп могут служить товарные склады, производственное оборудование и домашнее имущество. Когда мы страхуем группу предметов, мы страхуем каждый предмет, входящий в эту группу.

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При договоре страхования страхуется предмет в его имеющейся на момент договора комплектации.