Принципы разрешения спора по стоимости страховой выплаты

1:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Включение в договор страхования различных ограничений ответственности страховщика позволяет сторонам согласовать условия, при которых сумма возмещения может быть меньше суммы фактического ущерба в определённых случаях.

Одним из таких ограничений является франшиза, которая часто используется в страховании автомобилей. Франшиза представляет собой сумму, которую страхователь не будет получать в качестве возмещения, если размер ущерба не превышает определённого значения.

Также в договоре страхования могут быть установлены лимиты ответственности страховщика, особенно в отношении ценных предметов, когда сумма страхового возмещения устанавливается ниже страховой суммы. Это позволяет ограничить ответственность страховщика и избежать возможных переплат.

Предметом страхования ущерба является не сама вещь, а экономическое отношение страхователя к застрахованному объекту. Например, это может быть интерес собственника в сохранении вещи.

Если договор страхования заключается по поводу какой-либо вещи или предмета, то её страховой стоимостью является фактическая стоимость на момент заключения договора. Однако стороны могут согласовать и иные условия. Стоимость возмещения застрахованного предмета определяется как его продажная или текущая рыночная стоимость, без учёта индивидуальной ценности предмета для страхователя.

Часто имущество страхуется не по текущей рыночной стоимости, а по стоимости новой вещи. Это означает, что возмещение будет выплачиваться в размере стоимости покупки новой вещи того же вида и качества. Упущенная прибыль, как правило, не страхуется, но есть специальные виды страхования, которые покрывают именно упущенную выгоду, например, страхование на случай перерывов в производстве.