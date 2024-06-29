Страхование ущерба: понятие и основные параметры

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Страхование ущерба — это отношения, в рамках которых страховщик возмещает материальный ущерб, причинённый страхователю в результате страхового случая.

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В имущественном страховании размер страхового возмещения ограничен следующими факторами:

* величиной фактического ущерба;

* страховой стоимостью;

* согласованной страховой суммой.

Страховое возмещение не может превышать размер фактического ущерба, возникшего в результате реализации страхового риска. То есть страховщик не обязан выплачивать больше, чем требуется для компенсации ущерба.

Этот принцип основан на сути страхования ущерба, которое, в отличие от страхования суммы, направлено на покрытие конкретной потребности страхователя в компенсации ущерба, возникшего в результате наступления страхового случая.