Страхование ущерба: понятие и основные параметры

Страхование ущерба — это отношения, в рамках которых страховщик возмещает материальный ущерб, причинённый страхователю в результате страхового случая.
В имущественном страховании размер страхового возмещения ограничен следующими факторами:
* величиной фактического ущерба;
* страховой стоимостью;
* согласованной страховой суммой.
Страховое возмещение не может превышать размер фактического ущерба, возникшего в результате реализации страхового риска. То есть страховщик не обязан выплачивать больше, чем требуется для компенсации ущерба.
Этот принцип основан на сути страхования ущерба, которое, в отличие от страхования суммы, направлено на покрытие конкретной потребности страхователя в компенсации ущерба, возникшего в результате наступления страхового случая.
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