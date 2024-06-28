Принципы имущественного страхования

2:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

Принципы имущественного страхования сводятся к следующему набору.

Фото: commons.wikimedia.org by Robert Lawton, CC BY-SA 2.5

1. Принцип страхового интереса. Чтобы заключить договор страхования имущества, страхователь должен иметь законный интерес в его сохранности. Если такого интереса нет, договор страхования будет признан недействительным. Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя («страхование за счёт кого следует») может быть заключён без указания его имени или наименования. В этом случае страхователю выдаётся страховой полис на предъявителя.

2. Принцип высшей добросовестности. Страхователь и страховщик обязаны быть предельно честными при изложении фактов, которые имеют существенное значение для страхования.

3. Принцип возмещения ущерба. После наступления страхового случая страхователь должен быть поставлен в такое же финансовое положение, как до наступления ущерба. Ущерб возмещается в размере, доказанном фактически, но не превышающем страховую сумму, установленную в договоре.

4. Принцип реальной оценки страховой суммы по договору. Страховая сумма должна быть оценена объективно, исходя из реальной стоимости имущества.

5. Принцип исключения двойного страхования. Страхователь не может получить возмещение по одному и тому же риску от разных страховых компаний.

6. Принцип непосредственной причины. Страховая компания возместит ущерб только от тех рисков, которые застрахованы в договоре, и в размере непосредственного ущерба.

7. Принцип контрибуции. Если имущество застраховано в нескольких компаниях, то в случае наступления страхового случая страховая организация может обратиться к другим компаниям с предложением разделить расходы по возмещению ущерба.

8. Принцип суброгации. После выплаты страхового возмещения страхователю страховая компания имеет право на компенсацию своих расходов за счёт предъявления регрессного иска к лицу, виновному в причинении ущерба.