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"Будем готовиться": почему новый закон об ОСАГО вызвал скепсис у депутатов

ГД: новый закон об ОСАГО увеличивает риск мошенничества

2:10
Страхование

Госдума России готовится обсудить законопроект, который предусматривает значительное увеличение компенсаций автовладельцам по ОСАГО, сообщает "ФедералПресс".

ГД: новый закон об ОСАГО увеличивает риск мошенничества
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, PDM

Суть законодательной инициативы заключается в повышении максимальной суммы страхового возмещения по ОСАГО с 100 тыс. до 200 тыс. рублей, которая будет выплачиваться пострадавшим в ДТП без участия полицейских при наличии споров между участниками.

Профильный комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, но в своем официальном отзыве указал на увеличение риска мошенничества из-за возможности оформления ДТП без участия полиции.

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков подчеркнул, что наибольшую опасность представляют ДТП, оформленные по европротоколу без участия ДПС, оставляя поле для мошеннических манипуляций.

"Мы запросили статистику в Центральном банке, которая говорит о недобросовестном поведении со стороны автовладельцев. Мы часто наблюдаем за страховыми случаями, которые оформляются без участников полиции. По информации ЦБ, отдельные регионы, например, республики Кавказа, отличаются большим количеством страховых случаев," — рассказал Аксаков.

Он добавил, что отсутствие полиции значительно увеличивает число мошеннических страховых случаев.

В рамках мер противодействия мошенничеству Госдума предложила использовать видеонаблюдение для контроля за ДТП.

"Будем использовать системы видеонаблюдения, по ним следить, какая была авария," — уточнил Аксаков.

Заместитель председателя комитета по финансовым рынкам Олег Савченко подтвердил, что законопроект, вероятнее всего, будет принят на следующем чтении.

"Будет рассмотрен и, вероятнее всего, принят. Мы подготовили свои рекомендации", — рассказал он.

Аксаков добавил, что депутаты будут "особенно готовиться" ко второму чтению, чтобы снять риски и злоупотребления во время страховых случаев.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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