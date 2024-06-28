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"Самые жёсткие меры": генпрокурор разберётся с задержками выплат участникам спецоперации

Хабаровчане пожаловались генпрокурору Краснову на задержки выплат бойцам СВО

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Страхование

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подчеркнул, что задержки в выплатах страховок участникам спецоперации недопустимы. Об этом пишет "Интерфакс".

Хабаровчане пожаловались генпрокурору Краснову на задержки выплат бойцам СВО
Фото: минобороны.рф by Ольга Балашова, Вадим Савицкий, CC BY 4.0

"Главный военный прокурор разберётся в причинах волокиты со стороны органов военного управления и примет самые жёсткие меры. Я поручил мне лично доложить, и я приму самые жёсткие меры в ближайшее время", — сказал Краснов в ходе личного приёма граждан в Хабаровске.

Краснов также выразил мнение, что любая волокита и бюрократия, мешающие соблюдению прав участников специальной военной операции, являются неприемлемыми.

По его указанию, прокурор Хабаровского края должен провести комплексную проверку соблюдения законодательства в вопросах предоставления поддержки как гражданам, обратившимся на прием, так и другим лицам из этой категории.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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