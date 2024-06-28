В Томске страховой агент обвиняется в присвоении 260 миллионов рублей

0:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Томске перед судом предстанет страховой агент, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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Согласно материалам дела, с мая 2016 по март 2022 года женщина, занимавшаяся страховым бизнесом, заключала с клиентами договоры, обещая им высокую прибыль от вложения средств. Однако, как установило следствие, она не выплачивала проценты по договорам, а забирала деньги себе и тратила их по своему усмотрению.

Всего женщина обманула 78 человек, присвоив себе более 258 миллионов рублей. Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Ленинском районном суде Томска.