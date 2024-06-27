Серийный автоподставщик из Томской области предстанет перед судом за хищение 8 миллионов рублей

В Томской области будут судить афериста за 35 подставных ДТП

1:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Томской области следователи завершили расследование в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в серии страховых мошенничеств, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

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Следствие установило, что с 2017 по 2022 год мужчина совершал преступления по одной схеме. Имея два автомобиля, один из которых был премиум-класса, он устраивал подставные аварии на дорогах Томска. Для ДТП он выбирал перекрёстки с круговым движением и неравнозначные дороги.

Сообщается, что злоумышленник пользовался незначительными нарушениями правил дорожного движения со стороны других водителей и умышленно сталкивался с их автомобилями, чтобы получить страховые выплаты. Было доказано его участие в 35 подставных авариях.

Кроме того, обвиняемый неоднократно судился со страховыми компаниями, добиваясь дополнительных компенсаций. Всего он обманул 12 страховщиков на сумму более 8 миллионов рублей.

Мошенника задержали в мае 2022 года благодаря информации от очевидцев, которые предоставили записи с видеорегистраторов. В ходе обыска у него обнаружили несколько исковых заявлений и результаты платных экспертиз. Оба автомобиля были арестованы и отправлены на спецстоянку.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.5 УК РФ с утверждённым обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Томска.

Ранее страхового агента из Томска обвинили за хищение 258 миллионов рублей.