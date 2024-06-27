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"И так каждый день": партия "Зелёные" предложила способ борьбы с водителями без ОСАГО

"Зелёные" предложили штрафовать по камерам водителей без ОСАГО

2:15
Страхование

Партия "Зелёные" предложила штрафовать водителей за отсутствие полиса ОСАГО при каждом фиксировании автомобиля камерой на дороге. Об этом говорится в письме партии на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Зелёные" предложили штрафовать по камерам водителей без ОСАГО
Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, CC BY-SA 3.0

"Госдума поддержала исключение полиса ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. В партии считают, что количество водителей, ездящих без страховки, может увеличиться, так как штраф значительно ниже стоимости страховки и нарушение может выявить только инспектор ГАИ", — отмечается в пояснительной записке партии.

"Зелёные" отмечают, что камеры тоже могут фиксировать автомобили без застрахованной автогражданской ответственности, используя базы данных страховых компаний. Автоматическая фиксация нарушений и наложение штрафа каждый раз, когда такой автомобиль появляется на дороге, станет стимулом для оформления полиса ОСАГО, говорится в письме.

Введение возможности автоматической фиксации нарушений ПДД с помощью дорожных камер будет способствовать предотвращению таких нарушений, повышению ответственности водителей и обеспечению компенсации пострадавшим в случае ДТП. Эта мера не увеличит финансовую нагрузку на добросовестных водителей, указывается в письме.

"Зелёные" не предлагают увеличивать штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Вместо этого партия считает необходимым автоматизировать выявление нарушений с помощью дорожных камер и накладывать штраф в размере 800 рублей ежедневно, пока автомобиль находится на дороге без страхового полиса, уточняется в записке.

Также предлагается отображать информацию о полисе ОСАГО на "Госуслугах". Таким образом, после оформления полиса можно будет проверить корректность данных в системе и при необходимости внести изменения. Система может автоматически оповещать водителей о приближении срока окончания действия полиса, добавляется в письме.

Ранее в РСА разъяснили, когда оформлять полис ОСАГО — до или после регистрации авто.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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