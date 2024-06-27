В Госдуму внесли законопроект о доплате к страховой пенсии: кто сможет её получить

Депутаты предложили доплачивать пенсионерам со страховым стажем 30 лет

1:28 Your browser does not support the audio element. Страхование

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким представили законопроект, предлагающий установить доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров со страховым стажем не менее 30 лет.

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Согласно подсчётам инициативной группы, мера позволит повысить общее материальное обеспечение пенсионеров этой категории до двукратного прожиточного минимума.

Если пенсионер имеет право на получение как социальной доплаты к пенсии, так и доплаты к страховой пенсии по старости, предложенной в законопроекте, ему будет предоставлена возможность выбрать одну из этих доплат, отметили депутаты.

На данный момент прожиточный минимум пенсионера составляет 13 290 рублей, а двукратный минимум — 26 580 рублей. Средний размер пенсии сейчас составляет 23 200 рублей. По предварительным подсчётам, размер доплаты составит 3380 рублей, если законопроект будет принят в трёх чтениях в Госдуме, а также одобрен Советом Федерации и президентом.

Однако Правительство РФ в своем официальном отзыве уже указало, что законопроект требует значительной доработки.

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