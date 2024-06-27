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В Госдуму внесли законопроект о доплате к страховой пенсии: кто сможет её получить

Депутаты предложили доплачивать пенсионерам со страховым стажем 30 лет

1:28
Страхование

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким представили законопроект, предлагающий установить доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров со страховым стажем не менее 30 лет.

Депутаты предложили доплачивать пенсионерам со страховым стажем 30 лет
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно подсчётам инициативной группы, мера позволит повысить общее материальное обеспечение пенсионеров этой категории до двукратного прожиточного минимума.

Если пенсионер имеет право на получение как социальной доплаты к пенсии, так и доплаты к страховой пенсии по старости, предложенной в законопроекте, ему будет предоставлена возможность выбрать одну из этих доплат, отметили депутаты.

На данный момент прожиточный минимум пенсионера составляет 13 290 рублей, а двукратный минимум — 26 580 рублей. Средний размер пенсии сейчас составляет 23 200 рублей. По предварительным подсчётам, размер доплаты составит 3380 рублей, если законопроект будет принят в трёх чтениях в Госдуме, а также одобрен Советом Федерации и президентом.

Однако Правительство РФ в своем официальном отзыве уже указало, что законопроект требует значительной доработки.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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