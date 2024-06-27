"Ингосстрах" ликидировал представительство в Индии, но продолжит работать в формате CBR

"Ингосстрах" закрыл своё представительство в Индии после 56 лет работы

0:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

Российская страховая компания «Ингосстрах» закрыла своё представительство в Индии, где работала с 1967 года. Об этом АСН сообщили в пресс-службе страховщика.

Фото: flickr.com by Саньям Бахга, CC BY-SA 2.0

17 октября 2022 года индийский страховой регулятор IRDAI опубликовал документ, предписывающий всем иностранным страховым компаниям закрыть свои представительства в течение шести месяцев. «Ингосстрах» дважды получал разрешение на продление сроков закрытия представительства.

31 марта 2024 года «Ингосстрах» закрыл своё представительство в Мумбаи и теперь работает в Индии в формате CBR (Cross-border reinsurer, лицензия зарубежного перестраховщика), без физического присутствия, сообщили представители компании.

Ранее "Ингосстрах" заявил о намерении оспорить санкции Великобритании.