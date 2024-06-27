Резкое торможение: названы регионы с самым большим количеством аварий с автобусами и маршрутками

Москва лидирует по количеству ДТП с общественным транспортом

2:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховщики назвали регионы с наибольшим количеством аварий с участием общественного и коммерческого транспорта. Согласно данным «АльфаСтрахования», в прошлом году лидером по числу ДТП с автобусами и маршрутками стала Москва (36%).

Фото: commons.wikimedia.org by Светлов Артём, CC0

За столицей следуют Ставрополь (13%) и Новосибирск (11%).

Исследование основывалось на заявленных в компанию случаях в рамках договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП). В течение года произошло 249 таких ДТП. Общая сумма выплат за полученные пассажирами травмы превысила 41 миллион рублей.

Большинство травм при авариях на общественном транспорте — это ушибы. Также часто встречаются сотрясения мозга и переломы рук и ног. Реже случаются тяжелые травмы, такие как переломы бедра и позвоночника. Основная причина — резкое торможение автобуса с последующим падением пассажиров.

«Пассажиры общественного транспорта имеют право на страховые выплаты, если им был причинен вред. Суммы выплат фиксированы и зависят от вида и степени тяжести травм», — пояснила руководитель управления страховых выплат по транспортным и морским рискам компании Елена Андреева.

За последние три года компанией было урегулировано 799 убытков по ДТП в рамках ОСГОП, отметила она. По словам Андреевой, средняя выплата за ушибы составляет 60 тысяч рублей. Большинство страховых случаев происходят из-за резких торможений, когда водитель пытается предотвратить столкновение. В случае серьезного ДТП количество тяжелых травм значительно возрастает, пояснила представитель "АльфаСтрахования".

Напомним, что закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) действует в России с 2013 года. Он гарантирует страховые выплаты пострадавшим в транспорте при причинении вреда их жизни, здоровью и имуществу. Для получения страховки пассажиру достаточно иметь билет на проезд. В случае ДТП каждый пострадавший получает фиксированную сумму за конкретную травму, размеры выплат зависят от вида и тяжести увечий и рассчитываются по специальной таблице, исходя из максимальной суммы в 2 миллиона рублей.