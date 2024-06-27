Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые представили план по сохранению биоразнообразия планеты
Растения с необычным поведением
Как получить богатый урожай арбузов
Как убрать царапину с авто своими руками
Турецкая лира достигла нового антирекорда на фоне роста инфляции
Ротенберг выступит в роли тренера команды игроков КХЛ в матче со звёздами НХЛ
Ушедшие иномарки: каковы перспективы их возвращения в Россию
Врач Омарова: прогулки помогут пережить магнитные бури
Екатерина Варнава сообщила, что у неё был бытовой алкоголизм
Кому присваивают звание ветерана труда, как его оформить и какие льготы можно получить

Звание ветерана труда даёт право на льготы и выплаты от государства

4:12
Страхование

Звание ветерана труда присваивается за многолетний труд и заслуги. С 1995 года оно введено в России федеральным законом "О ветеранах". Звание присваивается по заявлению гражданина и не требует регулярного подтверждения. Оно бессрочное, но может быть отозвано только судом, если было получено по подложным документам. Банки.ру рассказали, какие льготы и выплаты положены ветеранам труда и как получить звание.

Звание ветерана труда даёт право на льготы и выплаты от государства
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, PDM

Разновидности звания и условия их получения

Статус ветерана труда может быть федеральным и региональным.

Федеральное звание "Ветеран труда" предоставляет право на федеральные льготы по всей России и назначается по строгим критериям:

  • Наличие наград или медалей СССР или РФ, почетных званий, грамот или благодарностей президента РФ. Необходимый стаж для мужчин - 25 лет, для женщин - 20 лет. Если по профессии или в местности действует выслуга лет, необходимая для страховой пенсии, то необходимый стаж для получения звания приравнивается к нему. Например, сотрудники МВД могут выйти на пенсию через 20 лет работы в правоохранительных органах.
  • Обладатель ведомственных наград. Необходимый стаж - минимум 15 лет в отрасли или ведомстве.
  • Работающие с 18 лет в годы Великой Отечественной войны. Необходимый стаж - 40 лет для мужчин и 35 для женщин.

Стаж подтверждается архивными выписками, трудовой книжкой или справкой. В случае отсутствия документов можно указать двух свидетелей.

Региональное звание "Ветеран труда" учреждается правительством субъекта Федерации и действует только на территории конкретного региона. Льготы и преференции зависят от местных властей. Условия получения могут включать многолетнюю работу в регионе или наличие местных наград.

Корпоративные звания

Предприятия могут учредить собственные звания за многолетний труд, например, "Заслуженный ветеран предприятия". Эти звания могут предоставлять моральную поддержку, материальную помощь и доступ к инфраструктуре компании.

Льготы для ветеранов труда

По федеральному закону, обладатели звания "Ветеран труда" получают:

  • Ежемесячную денежную выплату (ЕВД), размер которой зависит от региона.
  • Право на предоставление жилья.
  • Компенсацию расходов на ЖКУ и содержание жилья.
  • Бесплатную медицинскую и протезно-ортопедическую помощь.

Специальных налоговых льгот у ветеранов труда нет, но они пользуются пенсионными льготами: освобождением от налога на имущество, транспортного налога и НДФЛ с пенсии, а также вычетом по земельному налогу.

Монетизация льгот ветеранов труда

Часть льгот можно монетизировать, но условия зависят от региона. Например, в Москве можно отказаться от бесплатного проездного и получать дополнительную надбавку к пенсии.

Как оформить звание ветерана труда

Для получения звания ветерана труда необходимы:

  • Трудовая книжка.
  • Фотография 3х4 см.
  • Документы, подтверждающие наличие наград.
  • Паспорт.
  • Пенсионное удостоверение.
  • Справки или свидетели для тех, кто работал в годы войны.
  • Заполненное заявление.

Рассмотрение заявления занимает до 30 дней.

Обязателен ли пенсионный статус для получения звания

Звание ветерана труда стандартно присваивается пенсионерам, но может быть присвоено без пенсионного статуса для космонавтов, летчиков-испытателей, военных, госслужащих и работников МВД.

Причины отказа в звании

Отказ возможен при отсутствии подтверждающих документов. Соцзащита должна предоставить письменное уведомление с объяснением причин отказа. Если заявитель не согласен с решением, он может подать претензию.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Эксперты рассказали, почему кошки будят своих владельцев
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Лучший музей с автомобилями первых лиц нашего государства Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
Уже на следующий день не вспомнят: сколько времени нужно кошке, чтобы забыть вас
Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Последние материалы
Стало известно, почему кот не принимает нового члена семьи
Шок на валютном рынке: что будет с курсом рубля
Завтраки для быстрого снижения веса
Tesla из-за дворников отзовёт 11,7 тыс. электрических пикапов Cybertruck
Почему стоит украсить сад цветущими деревьями?
Куриный бульон станет вкуснее, если добавить в него пряности
Для одобрения ипотеки в Москве зарплата должна быть не меньше 400 тысяч ₽
Трусова и Игнатов сообщили, что отнесли заявление в ЗАГС
Терапевт Тен: диспансеризация включает 7 исследований на рак
Стартовали съёмки ромкома "Постучись в мою Тверь" с Павлом Прилучным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников