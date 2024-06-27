Кому присваивают звание ветерана труда, как его оформить и какие льготы можно получить

Звание ветерана труда даёт право на льготы и выплаты от государства

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Звание ветерана труда присваивается за многолетний труд и заслуги. С 1995 года оно введено в России федеральным законом "О ветеранах". Звание присваивается по заявлению гражданина и не требует регулярного подтверждения. Оно бессрочное, но может быть отозвано только судом, если было получено по подложным документам. Банки.ру рассказали, какие льготы и выплаты положены ветеранам труда и как получить звание.

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Разновидности звания и условия их получения

Статус ветерана труда может быть федеральным и региональным.

Федеральное звание "Ветеран труда" предоставляет право на федеральные льготы по всей России и назначается по строгим критериям:

Наличие наград или медалей СССР или РФ, почетных званий, грамот или благодарностей президента РФ. Необходимый стаж для мужчин - 25 лет, для женщин - 20 лет. Если по профессии или в местности действует выслуга лет, необходимая для страховой пенсии, то необходимый стаж для получения звания приравнивается к нему. Например, сотрудники МВД могут выйти на пенсию через 20 лет работы в правоохранительных органах.

Обладатель ведомственных наград. Необходимый стаж - минимум 15 лет в отрасли или ведомстве.

Работающие с 18 лет в годы Великой Отечественной войны. Необходимый стаж - 40 лет для мужчин и 35 для женщин.

Стаж подтверждается архивными выписками, трудовой книжкой или справкой. В случае отсутствия документов можно указать двух свидетелей.

Региональное звание "Ветеран труда" учреждается правительством субъекта Федерации и действует только на территории конкретного региона. Льготы и преференции зависят от местных властей. Условия получения могут включать многолетнюю работу в регионе или наличие местных наград.

Корпоративные звания

Предприятия могут учредить собственные звания за многолетний труд, например, "Заслуженный ветеран предприятия". Эти звания могут предоставлять моральную поддержку, материальную помощь и доступ к инфраструктуре компании.

Льготы для ветеранов труда

По федеральному закону, обладатели звания "Ветеран труда" получают:

Ежемесячную денежную выплату (ЕВД), размер которой зависит от региона.

Право на предоставление жилья.

Компенсацию расходов на ЖКУ и содержание жилья.

Бесплатную медицинскую и протезно-ортопедическую помощь.

Специальных налоговых льгот у ветеранов труда нет, но они пользуются пенсионными льготами: освобождением от налога на имущество, транспортного налога и НДФЛ с пенсии, а также вычетом по земельному налогу.

Монетизация льгот ветеранов труда

Часть льгот можно монетизировать, но условия зависят от региона. Например, в Москве можно отказаться от бесплатного проездного и получать дополнительную надбавку к пенсии.

Как оформить звание ветерана труда

Для получения звания ветерана труда необходимы:

Трудовая книжка.

Фотография 3х4 см.

Документы, подтверждающие наличие наград.

Паспорт.

Пенсионное удостоверение.

Справки или свидетели для тех, кто работал в годы войны.

Заполненное заявление.

Рассмотрение заявления занимает до 30 дней.

Обязателен ли пенсионный статус для получения звания

Звание ветерана труда стандартно присваивается пенсионерам, но может быть присвоено без пенсионного статуса для космонавтов, летчиков-испытателей, военных, госслужащих и работников МВД.

Причины отказа в звании

Отказ возможен при отсутствии подтверждающих документов. Соцзащита должна предоставить письменное уведомление с объяснением причин отказа. Если заявитель не согласен с решением, он может подать претензию.