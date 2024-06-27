Кому присваивают звание ветерана труда, как его оформить и какие льготы можно получить

Звание ветерана труда присваивается за многолетний труд и заслуги. С 1995 года оно введено в России федеральным законом "О ветеранах". Звание присваивается по заявлению гражданина и не требует регулярного подтверждения. Оно бессрочное, но может быть отозвано только судом, если было получено по подложным документам. Банки.ру рассказали, какие льготы и выплаты положены ветеранам труда и как получить звание.
Статус ветерана труда может быть федеральным и региональным.
Федеральное звание "Ветеран труда" предоставляет право на федеральные льготы по всей России и назначается по строгим критериям:
Стаж подтверждается архивными выписками, трудовой книжкой или справкой. В случае отсутствия документов можно указать двух свидетелей.
Региональное звание "Ветеран труда" учреждается правительством субъекта Федерации и действует только на территории конкретного региона. Льготы и преференции зависят от местных властей. Условия получения могут включать многолетнюю работу в регионе или наличие местных наград.
Предприятия могут учредить собственные звания за многолетний труд, например, "Заслуженный ветеран предприятия". Эти звания могут предоставлять моральную поддержку, материальную помощь и доступ к инфраструктуре компании.
По федеральному закону, обладатели звания "Ветеран труда" получают:
Специальных налоговых льгот у ветеранов труда нет, но они пользуются пенсионными льготами: освобождением от налога на имущество, транспортного налога и НДФЛ с пенсии, а также вычетом по земельному налогу.
Часть льгот можно монетизировать, но условия зависят от региона. Например, в Москве можно отказаться от бесплатного проездного и получать дополнительную надбавку к пенсии.
Для получения звания ветерана труда необходимы:
Рассмотрение заявления занимает до 30 дней.
Звание ветерана труда стандартно присваивается пенсионерам, но может быть присвоено без пенсионного статуса для космонавтов, летчиков-испытателей, военных, госслужащих и работников МВД.
Отказ возможен при отсутствии подтверждающих документов. Соцзащита должна предоставить письменное уведомление с объяснением причин отказа. Если заявитель не согласен с решением, он может подать претензию.
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