"Растёт доверие": эксперты назвали самые страхуемые марки автомобилей с начала 2024 года

"СберСтрахование": Kia и Lada стали самыми страхуемыми машинами в 2024 году

1:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Самыми страхуемыми в России марками автомобилей является Kia, сообщает Телеграм-канал "Страховой случай", ссылаясь на статистику "СберСтрахования".

Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Количество заключённых договоров по южнокорейской Kia в портфеле страховщика составляет 8%. Также в число лидеров вошли российская Lada (7%), южнокорейский Hyundai (6%), японская Toyota (6%) и немецкий Mercedes-Benz 2023 года выпуска (4%).

Генеральный директор "СберСтрахования" Михаил Волков отметил, что Lada постепенно завоёвывает доверие покупателя. Автомобили отечественной марки возглавили топ страхуемых по каско на Урале с начала 2024 года. В Свердловской области на автомобили "АвтоВАЗа" пришлось 13% всех проданных компанией полисов, сообщил он.

Ранее эксперты рассказали о росте спроса на ипотечное страхование на фоне отмены льготной ипотеки.