"Растёт доверие": эксперты назвали самые страхуемые марки автомобилей с начала 2024 года

Самыми страхуемыми в России марками автомобилей является Kia, сообщает Телеграм-канал "Страховой случай", ссылаясь на статистику "СберСтрахования".
Количество заключённых договоров по южнокорейской Kia в портфеле страховщика составляет 8%. Также в число лидеров вошли российская Lada (7%), южнокорейский Hyundai (6%), японская Toyota (6%) и немецкий Mercedes-Benz 2023 года выпуска (4%).
Генеральный директор "СберСтрахования" Михаил Волков отметил, что Lada постепенно завоёвывает доверие покупателя. Автомобили отечественной марки возглавили топ страхуемых по каско на Урале с начала 2024 года. В Свердловской области на автомобили "АвтоВАЗа" пришлось 13% всех проданных компанией полисов, сообщил он.
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