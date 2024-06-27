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"Растёт доверие": эксперты назвали самые страхуемые марки автомобилей с начала 2024 года

"СберСтрахование": Kia и Lada стали самыми страхуемыми машинами в 2024 году

1:02
Страхование

Самыми страхуемыми в России марками автомобилей является  Kia, сообщает Телеграм-канал "Страховой случай", ссылаясь на статистику "СберСтрахования".

"СберСтрахование": Kia и Lada стали самыми страхуемыми машинами в 2024 году
Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Количество заключённых договоров по южнокорейской Kia в портфеле страховщика составляет 8%. Также в число лидеров вошли российская Lada (7%), южнокорейский Hyundai (6%), японская Toyota (6%) и немецкий Mercedes-Benz 2023 года выпуска (4%).

Генеральный директор "СберСтрахования" Михаил Волков отметил, что Lada постепенно завоёвывает доверие покупателя. Автомобили отечественной марки возглавили топ страхуемых по каско на Урале с начала 2024 года. В Свердловской области на автомобили "АвтоВАЗа" пришлось 13% всех проданных компанией полисов, сообщил он. 

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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