Спрос на полисы для китайских автомобилей в Новосибирской области увеличился в 10 раз за 5 месяцев 2024 года

Китайские авто стали лидерами по спросу на каско в Новосибирске

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

Спрос на страховые полисы для китайских автомобилей в Новосибирской области за первые пять месяцев 2024 года вырос почти в десять раз. Лидером среди страхуемых марок в регионе стал китайский бренд Tank. Об этом сообщил генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков на пресс-конференции.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

В пятёрку популярных марок по страхованию каско в Новосибирской области вошли три китайских бренда: Tank (13% всех заключённых полисов каско), Geely (12%) и Beglee (7%). Также в топ-5 вошли корейский Hyundai и немецкий BMW, с долей по 6% каждая. В прошлом году рейтинг выглядел иначе — лидировал Hyundai, за которым следовали Kia, BMW, Lada и Lexus.

Всего за январь-май 2024 года в регионе было оформлено на 62% больше полисов каско, чем за тот же период прошлого года.

На общероссийском уровне самыми страхуемыми марками стали Kia (8%), Lada (7%), Hyundai (6%), Toyota (6%) и Mercedes-Benz (4%). Чаще всего россияне страховали автомобили 2023 года выпуска.