Условия возврата туристического полиса: когда и как можно вернуть деньги за страховку

Можно ли отказаться от туристической страховки и вернуть деньги?

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Если ваша поездка по какой-то причине не состоялась или вы передумали оформлять страховку в последний момент, вы всегда можете отказаться от уже приобретённого туристического полиса.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Некоторые страховые компании предлагают своим клиентам "время на раздумье" — несколько дней с момента заключения договора, в течение которых можно вернуть полис и получить полную стоимость обратно. Обычно такие условия действуют для полисов, оформленных онлайн, и период для расторжения договора без потерь составляет три дня.

Вы также можете вернуть полис позже, но в этом случае страховая компания удержит 30% от его стоимости. Расторгнуть договор можно в любой день до начала срока действия полиса.

Однако если вы решили расторгнуть договор уже после начала его действия, например, если поездка сорвалась или завершилась раньше, деньги за полис вам не вернут.