На фоне сворачивания льготной ипотеки спрос на ипотечное страхование вырос на 20%

"Согласие": количество полисов ипотечного страхования выросло в 2,5 раза

2:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

С января по май текущего года количество оформленных полисов страхования ипотечного жилья увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщают специалисты страховой компании "Согласие".

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Московский регион лидирует по числу заключенных договоров страхования жилья, приобретенного в ипотеку, с долей 21,7 % от общего количества договоров. Далее следуют Свердловская область (9,0 %), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,3 %), Республика Башкортостан и Краснодарский край — по 4,9 %.

Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев также значительно выросло, увеличившись в три раза. Наибольшее количество продаж было зафиксировано в марте, составив 24,0 % от всех приобретенных полисов НС за январь-март 2024 года. Затем наблюдалось постепенное снижение спроса в апреле (19,3 %) и мае (16,4 %).

Специалисты "Согласия" прогнозируют, что прекращение льготной программы приведет к снижению спроса на ипотеку и ипотечное страхование по сравнению с первыми пятью месяцами этого года. За этот период общий рост сборов по ипотечному страхованию в компании составил 140 %, а сборы по новому бизнесу — ипотечному страхованию — увеличились более чем в 2,5 раза.

Решение о сворачивании программы вызвало значительный рост спроса на льготное ипотечное страхование в рамках программы "Господдержка-2020" и других субсидируемых государством программ, отмечают аналитические агентства. В среднем количество заявок увеличилось на 20%, однако некоторые банки уже ограничили прием заявок на льготные ипотечные кредиты.