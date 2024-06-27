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Какие медицинские услуги наиболее востребованы жителями Сибири: данные "СберСтрахования"

Эксперты раскрыли самые популярные медицинские услуги в Сибири по ДМС

1:32
Страхование

"СберСтрахование" провела анализ обращений жителей Сибири по полисам ДМС и выявила десять самых популярных медицинских услуг в каждом регионе. Об этом на пресс-конференции в Новосибирске сообщил Дмитрий Солнцев из Сибирского банка Сбера.

Эксперты раскрыли самые популярные медицинские услуги в Сибири по ДМС
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В Новосибирской области наибольшей популярностью пользуются физиотерапия (6%) и сдача общеклинических анализов (5%), а терапевт (4%) является самым востребованным специалистом. В Республике Тыва на первом месте по частоте обращений также стоит терапевт (11%), среди обследований наиболее часто назначают биохимический анализ крови (6%) и УЗИ сосудов головы и шеи (6%).

Физиотерапия (6%) также возглавляет список назначений в Томской области. Кроме того, жители этого региона часто обращаются к неврологу (6%) и сдают общие анализы (5%).

В некоторых регионах популярны менее распространённые услуги и специалисты. В Алтайском крае на восьмом месте по популярности находится анализ на гормоны щитовидной железы (3%). В Республике Алтай на восьмом месте консультации травматолога (3%), а на десятом — исследование на чувствительность к антибиотикам (2%).

В Красноярском крае и Омской области нередко назначают иглорефлексотерапию (1% и 2% соответственно), которая занимает десятое место в топ-10 медицинских услуг этих регионов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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