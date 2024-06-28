Отъезды на дачи и неисправности коммуникаций: причины роста страховых обращений летом 2023 года по данным "Согласие"

"Согласие": 80,4 % обращений связаны с заливами квартир

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Эксперты страховой компании "Согласие" проанализировали обращения владельцев застрахованных квартир в дачный сезон 2023 года (с мая по октябрь).

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Анализ показал, что наибольшее количество обращений пришлось на июль — 19,3 %, что превышает показатели остальных месяцев. Несколько меньшее количество обращений зафиксировано в июне (18,3 %) и октябре (17,0 %). Наиболее частой причиной обращений стали заливы квартир, составляющие 80,4 % от общего числа случаев. Второе место заняли обращения по страхованию гражданской ответственности — 13,6 %.

Также было установлено, что средний размер выплат по страхованию квартир составляет около 80 тысяч рублей.

Эксперты предположили, что увеличение числа обращений в летние месяцы связано с отъездом владельцев и их соседей на отдых, что приводит к возникновению неисправностей внутренних коммуникаций.